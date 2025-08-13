Держсекретар Рубіо назвав справжню мету зустрічі Трампа з Путіним на Алясці

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував заплановану зустріч президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбудеться 15 серпня в Анкориджі, штат Аляска. У інтерв’ю програмі Sid and Friends in the Morning Рубіо наголосив, що переговори не слід сприймати як поступку Путіну або перемогу Росії, а радше як можливість для з’ясування позицій та прийняття важливих рішень.

«Люди повинні зрозуміти, для президента Трампа зустріч — це не поступка», — зазначив він. За словами держсекретаря, попри критику в медіа, що це буцімто відновлення позицій Путіна і вихід із ізоляції, саміт має на меті відкрите й пряме спілкування. «Зустріч — це те, що ви робите, щоб з’ясувати позиції та прийняти рішення. Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цьому хлопцеві в очі. І це те, що хоче зробити президент», — пояснив Рубіо. Він додав, що це «зустріч для з’ясування позицій», і лише час покаже, чи матиме вона шанси на успіх.

Саміт Трампа і Путіна, який запланований на 15 серпня в Анкориджі (Аляска), стане майданчиком для обговорення врегулювання війни Росії проти України. Трамп вже заявив, що має намір закликати Путіна припинити бойові дії.

Як повідомляло раніше ForUa,українські військові висловлюють побоювання, що президент США Дональд Трамп і президент Путін можуть укласти угоду, яка буде на шкоду Україні, під час їхньої зустрічі в Алясці.