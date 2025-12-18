ЄС запровадив санкції проти 40 суден «тіньового флоту»

Рада ЄС ввела нові санкції проти понад 40 суден, які входять до складу російського "тіньового флоту" нафтових танкерів і сприяють збільшенню доходів Росії від енергоносіїв.

18 грудня ще 41 судно було додано до списку суден, на які поширюється заборона на доступ до портів, а також – на надання широкого спектру послуг, пов’язаних з морським транспортом.



Цей захід спрямований на танкери, які входять до складу "тіньового флоту" очільника Кремля Владіміра Путіна, які обходять механізм обмеження цін на нафту або підтримують енергетичний сектор Росії, а також на судна, які відповідають за транспортування військового обладнання для Росії або беруть участь у транспортуванні викраденого українського зерна та культурних цінностей з України.



Це рішення збільшує загальну кількість підсанкційних суден до майже 600, а також – тісно пов'язане з нещодавніми рішеннями про внесення до списку дев'яти суб'єктів, що сприяють діяльності "тіньового флоту".

