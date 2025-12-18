Зеленський заявив, що необхідно боятися слабкості Європи, а не погроз Кремля

Росія залякує європейські країни через рішення по використанню заморожених активів РФ на користь України.

Проте боятися варто не погроз РФ, а того, що Європа може стати слабкою, заявив президент України Володимир Зеленський.

– Я знаю, що Росія залякує різні країни у зв’язку із цим рішенням. Але нам не слід боятися цих погроз – нам слід боятися того, що Європа буде слабкою. Як можна вірити в майбутні гарантії безпеки, якщо Європа не спроможна ухвалити фінансову гарантію безпеки для України в чіткій з погляду моралі та справедливій ситуації, – наголосив глава держави.

За його словами, якщо не ухвалити це рішення нині, то вороги, включно з росіянами, зрозуміють, що Європу можна перемогти.

– Поразка – це точно не те, що потрібно європейцям. Їм потрібно, щоб Європа не відступала перед агресорами. Жодних винагород для агресора – це основний принцип миру, який треба підтвердити, – додав Зеленський.

Він зауважив, що мотивація Путіна продовжувати війну стане значно слабшою, якщо він побачить, що Україна та Європа зберігають стійкість.

– І саме так має працювати тиск на агресора – тиск, що приносить мир. Агресор має заплатити за зроблене. Дякую всім, хто веде Європу в цьому напрямку. Європа має бути сильною, – підсумував президент.

ForUA нагадує, що у столиці Бельгії триває саміт лідерів ЄС, на якому обговорюють фінансування України на наступні два роки.

Мова йде про початковий транш у €90 млрд під заставу заблокованих російських активів.