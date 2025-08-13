﻿
Три зустрічі перед Аляскою - віртуальний діалог Зеленського, Трампа та європейських лідерів

Президент України Володимир Зеленський 13 серпня проведе серію відеоконференцій із лідерами європейських країн та президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Reuters. Зустрічі відбудуться в онлайн-форматі перед самітом Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, який запланований на 15 серпня на Алясці.

Згідно з повідомленням речника уряду Німеччини, перша відеоконференція за участю Зеленського та європейських лідерів відбудеться о 12:00 за Гринвічем (15:00 за Києвом). У ній візьмуть участь очільники Німеччини, Фінляндії, Франції, Британії, Італії, Польщі, представник ЄС, а також генсек НАТО Марк Рютте.

Друга зустріч, за участю Трампа та віцепрезидента США Джей Ді Венса, відбудеться о 13:00 за Гринвічем (16:00 за Києвом). На ній будуть присутні європейські лідери для обговорення ключових питань підтримки України.

Третя відеоконференція запланована на 14:30 за Гринвічем (17:30 за Києвом). У ній візьме участь «коаліція охочих» — група країн, яка працює над планами підтримки України у разі можливого припинення вогню.

За даними видання, кілька високопоставлених європейських чиновників висловили занепокоєння, що існує ризик укладення угоди, яка буде несприятливою для Європи та безпеки України. Вони наголосили, що збереження єдності Європи буде критично важливим у будь-якому сценарії.

«Джерело, знайоме з внутрішніми обговореннями у США, повідомило, що не можна виключати можливості того, що Трамп прагнутиме укласти угоду безпосередньо з Путіним без участі України чи Європи. Однак джерело сумнівається у цьому, зазначивши, що це може створити проблеми з Києвом та ЄС», — йдеться у матеріалі видання.

Як повідомляло раніше ForUa, держсекретар США Рубіо заявив, що переговори не слід сприймати як поступку Путіну або перемогу Росії, а радше як можливість для з'ясування позицій та прийняття важливих рішень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

