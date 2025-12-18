Кремль залякує керівників Euroclear і бельгійських політиків через гроші для України

Бельгійські політики та керівники фінансового сектору стали об’єктами системного тиску з боку російської розвідки через заморожені активи Росії. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на європейські розвідувальні служби.

За даними видання, Москва розгорнула кампанію залякування проти впливових бельгійських посадовців і топменеджерів фінансових установ, намагаючись змусити Бельгію заблокувати використання близько 185 млрд євро заморожених російських активів для забезпечення кредиту Україні.

Основними мішенями стали ключові фігури бельгійського депозитарію Euroclear, де зберігається більшість активів Центрального банку РФ, заморожених у Євросоюзі, а також політичне керівництво країни. За оцінками джерел, за цією кампанією стоїть російська військова розвідка ГРУ, хоча серед експертів тривають дискусії щодо реального рівня загрози.

«Вони безсумнівно використовували тактику залякування», — заявив один із європейських чиновників.

Бельгія опинилася в епіцентрі протистояння, оскільки саме в брюссельському Euroclear зосереджено близько 185 млрд із 210 млрд євро активів Центробанку РФ, заморожених ЄС після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Російська влада раніше публічно попереджала, що розцінюватиме використання цих коштів як «крадіжку».

Як зазначає The Guardian, погрози надходили, зокрема, генеральній директорці Euroclear Валері Урбен та іншим високопосадовцям компанії. Розслідування EUobserver повідомляє, що у 2024–2025 роках Урбен зверталася до поліції через погрози, однак у захисті їй було відмовлено. Після цього керівництво Euroclear спочатку найняло бельгійську, а згодом французьку охоронні компанії.

У самому Euroclear коментувати ситуацію відмовилися, заявивши, що будь-які потенційні загрози безпеці «розглядаються в першочерговому порядку та ретельно розслідуються, часто за участі відповідних органів влади».

На тлі цього Євросоюз ухвалив рішення про безстрокове замороження російських активів, що відкрило шлях до створення так званого репараційного кредиту для України. Водночас бельгійська влада, за даними Politico, вважає недостатніми гарантії Єврокомісії для спрямування цих коштів на потреби Києва.

Паралельно Банк Росії подав позов проти Euroclear до Арбітражного суду Москви, заявивши про «незаконні дії» депозитарію щодо заморожених активів РФ.