Суд Франції засудили анестезіолога, який навмисно вбивав пацієнтів

Суд Франції засудив 53-річного анестезіолога Фредеріка Пеш’є до довічного позбавлення волі за серію навмисних отруєнь, які призвели до смерті 12 людей та завдали важкої шкоди здоров’ю ще 18 пацієнтам, повідомляє BBC.

Слідство довело, що лікар розробив жахливу схему: він таємно вводив смертельні дози калію чи адреналіну в інфузійні системи пацієнтів, які готувалися до операцій іншими лікарями.

Метою Пеш’є було створення штучної критичної ситуації, в якій він міг би з’явитися як “геніальний рятівник”, миттєво поставити правильний діагноз та витягнути людину з того світу, водночас дискредитуючи своїх колег.

Проте у багатьох випадках його “експерименти” закінчувалися летально. Серед “Доктора Смерті” жертв опинилися як літні люди, так і чотирирічна дитина, яка лише дивом вижила після двох зупинок серця.

Аномально високу смертність у клініці помітили лише через роки, коли статистика серцевих нападів під час наркозу перевищила середні показники в країні у шість разів. Правоохоронці звернули увагу, що смертельні випадки супроводжували Пеш’є навіть тоді, коли він змінював місце роботи.

Психологічна експертиза виявила у засудженого складне роздвоєння особистості, де професійна респектабельність межувала з холоднокровною схильністю до вбивства.

Попри те, що сам Пеш’є до останнього заперечував свою провину, називаючи себе вірним клятві Гіппократа, суд призначив йому суворе покарання з мінімальним терміном перебування під вартою у 22 роки. Для вцілілих жертв цей вирок став завершенням багаторічного психологічного терору.