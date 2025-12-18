Джошуа: Завдяки співпраці з командою Усика почав інакше сприймати підготовку до боїв

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа розповів про співпрацю з командою чемпіона світу Олександра Усика під час підготовки британця до бою з боксером-блогером Джейком Полом. Про це повідомляє видання Boxing Scene.

Ентоні Джошуа до бою з Джейком Полом допомагає готуватися український тренер Єгор Голуб. Британець зізнався, що Голуб та решта команди Усика змінили в ньому.

– Можливо, те, що я більше молюся, це важливо, і я навчився цього від команди, важливості молитви. Так, це важливо для мене. Так, тепер я більше молюся, – зізнався Джошуа.

Також Ентоні розповів, що сам бій проти Пола для нього це не просто повернення на ринг після болючої поразки від Даніеля Дюбуа у 2024 році, а й нагода “трохи розважитися й наробити шуму”

– Це не було просто для того, щоб повернутися, трохи розважитися, наробити галасу, повернутися на перше місце, на першу сходинку, і показати людям, чому ми є провідними бійцями у світі, з найкращою промоутерською командою у світі та найкращою тренерською командою у світі. Ми знову на чолі, і 19 грудня ми доведемо, чому, – сказав Джошуа.

ForUA нагадує, бій Джошуа – Пол відбудеться в ніч на 20 грудня у Маямі. Поєдинок розрахований на вісім раундів. Трансляція буде доступна на платформі Netflix.