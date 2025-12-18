Рютте зробив резонансну заяву щодо перспектив членства України в НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте зробив резонансну заяву щодо перспектив членства України в Альянсі. Він зазначив, що наразі всередині блоку немає єдності, а низка впливових держав відкрито виступають проти запрошення України до НАТО. Про це повідомив Марк Рютте під час свого візиту до Польщі.

Коментуючи пункт мирного плану, запропонованого США, який передбачає відмову України від вступу до Альянсу на певний період, Марк Рютте визнав наявність серйозних політичних перешкод. За його словами, принцип консенсусу, на якому базується НАТО, наразі грає не на користь Києва.

«Наразі кілька союзників заявляють, що не дадуть згоди і тому блокуватимуть одностайність щодо вступу України до НАТО. Такі країни, як Угорщина, Сполучені Штати, Словаччина і, можливо, ще декілька. Ось у чому практична суть питання», — констатував генсек.

Попри складну ситуацію з розширенням блоку, Рютте наголосив на необхідності створення максимально жорстких умов для стримування російської агресії в майбутньому. Він підкреслив, що будь-яка мирна угода повинна мати під собою реальну силу. На думку генсека, Володимир Путін має чітко усвідомлювати: якщо після підписання домовленостей Росія наважиться на повторний напад, «реакція буде руйнівною».

Заява Марка Рютте фактично підтверджує, що питання членства України в НАТО залишається одним із найбільш дискусійних моментів у переговорах між Києвом, Вашингтоном та європейськими столицями. Позиція таких країн, як США та Угорщина, є ключовим фактором, що визначає швидкість інтеграції України до євроатлантичних структур безпеки, навіть попри офіційну політику «відкритих дверей».

Цей візит до Польщі став важливою платформою для обговорення майбутньої архітектури безпеки Європи, де роль України та умови її співіснування з агресивним сусідом залишаються центральними темами.