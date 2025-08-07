﻿
Війна

Вибуховий ранок: палають російські НПЗ, військова частина і залізниця

У четвер вранці, 7 серпня, низка російських регіонів зазнала масованої атаки безпілотників. Про вибухи та пожежі повідомляють жителі Краснодарського краю та Волгоградської області. Уражень зазнали стратегічні об’єкти — нафтопереробний завод, військова частина та залізничні станції.

За повідомленнями російських Telegram-каналів, близько шостої ранку пролунали вибухи в селищі Афіпський Краснодарського краю. Очевидці зафіксували стовп чорного диму над місцевим нафтопереробним заводом. Попередньо, об'єкт атакували дрони, що призвело до пожежі.

Ще одна атака відбулася в районі міста Слов’янськ-на-Кубані. За непідтвердженою інформацією, внаслідок удару зайнялася військова частина №61661.

Водночас вночі російська влада підтвердила ще одну атаку — цього разу у Волгоградській області. У місті Суровікіно пролунало близько десяти вибухів, після чого спалахнула пожежа на місцевій залізничній станції. Губернатор регіону Андрій Бочаров заявив, що було уражено дві станції — Суровікіно та Максима Горького. У першому випадку загорілася адміністративна будівля, у другому — на місці падіння БПЛА працюють сапери.

Офіційна Москва поки не коментувала атаки на Краснодарський край.

Як повідомляло раніше ForUa, останніми тижнями удари дронів по військовій та паливній інфраструктурі РФ стали регулярними. На думку аналітиків, їхня мета — послабити логістику, армію та економіку ворога в розпал літньої кампанії.

 

 

 

 

 

Теги:

війна в Україніатака російських НПЗвлучання у військову частинувибухи в Краснодаріатака на залізницю РФ
