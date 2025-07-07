«Добрі дрони» завітали до 14 російських регіонів

В Росії видалась неспокійна ніч. Судячи з офіційних повідомлень, українські БПЛА пролітають на сотні кілометрів углиб РФ, щоночі вражаючи нові ділянки. ППО Росії продовжує розтягуватись по регіонах, дрони — поглиблювати проникнення. Щоразу — далі від лінії фронту.
І хоча в офіційних зведеннях щоночі "усе збито", реальні вибухи в промислових зонах і тривожна активність у мегаполісах на зразок Санкт-Петербурга змальовують іншу картину:
- Сергієво-Посадський округ, м. Краснозаводськ (730+ км. від кордону України). З 3:50 пролунало не менш семи вибухів до 04:40. Попердньо є ураження в промисловій зоні. Результати уточнюються
- Луговський район Санк-Петербурзькій округ Ленінградської області. Близько 4:00 зафіксовано роботу ППО. Офіціні органи підтвердидили факт "збиття" кількох наших БПЛА. Чим саме збили уточнюється.
Розподіл по регіонах (за даними РФ):
20 — Бєлгородська область
14 — Курська
9 — Липецька
по 8 — Брянська, Воронезька, Московський регіон
7 — над Чорним морем
по 3 — Новгородська, Тверська, Тамбовська, Ленінградська
2 — Орловська
по 1 — Владімірська область, Краснодарський край, Крим