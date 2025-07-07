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Війна

«Добрі дрони» завітали до 14 російських регіонів

«Добрі дрони» завітали до 14 російських регіонів

В Росії видалась неспокійна ніч. Судячи з офіційних повідомлень, українські БПЛА пролітають на сотні кілометрів углиб РФ, щоночі вражаючи нові ділянки. ППО Росії продовжує розтягуватись по регіонах, дрони — поглиблювати проникнення. Щоразу — далі від лінії фронту.

І хоча в офіційних зведеннях щоночі "усе збито", реальні вибухи в промислових зонах і тривожна активність у мегаполісах на зразок Санкт-Петербурга змальовують іншу картину:

- Сергієво-Посадський округ, м. Краснозаводськ (730+ км. від кордону України). З 3:50 пролунало не менш семи вибухів до 04:40. Попердньо є ураження в промисловій зоні. Результати уточнюються

- Луговський район Санк-Петербурзькій округ Ленінградської області. Близько 4:00 зафіксовано роботу ППО. Офіціні органи підтвердидили факт "збиття" кількох наших БПЛА. Чим саме збили уточнюється.

Розподіл по регіонах (за даними РФ):

20 — Бєлгородська область

14 — Курська

9 — Липецька

по 8 — Брянська, Воронезька, Московський регіон

7 — над Чорним морем

по 3 — Новгородська, Тверська, Тамбовська, Ленінградська

2 — Орловська

по 1 — Владімірська область, Краснодарський край, Крим

Теги:

обстріл РФ
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