﻿
Свiт

Ватикан закликав США проявити витримку, щоб схилити Мадуро прийняти притулок в РФ, – WP

Ватикан закликав США проявити витримку, щоб схилити Мадуро прийняти притулок в РФ, – WP

Державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін під час грудневої розмови з послом США при Святому Престолі Браяном Берчем обговорював можливі сценарії відходу від влади венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, пише The Washington Post.

Зокрема, він повідомив, що Росія нібито готова надати йому притулок.

Напередодні Різдва Паролін з’ясовував, чи США обмежаться боротьбою з наркоторгівлею, чи мають на меті зміну режиму у Венесуелі. Він визнав неминучість відставки Мадуро, водночас наполягаючи на необхідності безпечного варіанту його від’їзду, аби уникнути насильства й хаосу в країні.

За інформацією з урядових документів, кардинал намагався вийти на держсекретаря США Марко Рубіо, попереджаючи про ризик кровопролиття. У розмові з американським послом він закликав Вашингтон проявити витримку, щоб схилити Мадуро прийняти пропозицію Москви.

За словами поінформованого джерела, венесуельському лідеру пропонували залишити країну, зберігши доступ до фінансів, а його безпеку мав гарантувати Володимир Путін.

Також Паролін згадав непідтверджені чутки про те, що Венесуела фігурує у ширших переговорах щодо війни Росії проти України і що Москва може відмовитися від підтримки Каракаса в разі вигідних домовленостей.

Нерозголошена раніше зустріч у Ватикані стала частиною численних, але безуспішних міжнародних зусиль – за участі США, Росії, Катару, Туреччини та Католицької церкви – знайти мирний вихід для Мадуро до того, як США здійснили спробу його затримання.

У Ватикані заявили, що шкодують про витік конфіденційної інформації та наголосили, що оприлюднені фрагменти не повністю передають суть розмови.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАгромадянство росіїВатиканНіколас Мадуропритулок в РФ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Детективи НАБУ провели обшуки у водія Андрія Єрмака, – ЗМІ
Надзвичайні події 11.01.2026 07:09:44
Детективи НАБУ провели обшуки у водія Андрія Єрмака, – ЗМІ
Читати
Юлія Тимошенко: Захист малих підприємців — справа принципу
Полiтика 10.01.2026 19:03:14
Юлія Тимошенко: Захист малих підприємців — справа принципу
Читати
10 січня відключення будуть у всіх регіонах, – "Укренерго"
Економіка 10.01.2026 00:02:16
10 січня відключення будуть у всіх регіонах, – "Укренерго"
Читати

Популярнi статтi