Після повернення Трампа до влади атаки РФ по Україні зросли більше ніж удвічі

Кількість повітряних атак Росії на Україну більш ніж удвічі зросла з моменту, коли Дональд Трамп вдруге став президентом США у січні 2025 року. Про це свідчить аналіз BBC Verify, проведений на основі щоденних звітів Повітряних сил України.

З 20 січня по 19 липня російські війська випустили по Україні понад 27 тисяч боєприпасів — це більш ніж у 2,3 раза більше, ніж за останні шість місяців президентства Джо Байдена, коли зафіксували 11 614 атак. "Кількість атак досягла найвищого рівня за весь час війни", — йдеться у матеріалі BBC.

Попри те, що Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв завершити війну за 24 години, його президентство супроводжується призупиненням кількох пакетів допомоги Україні та звинуваченнями у "заграванні" з Кремлем.

Сенатор-демократ Кріс Куонс, член комітету із закордонних справ, заявив, що дії Трампа могли спонукати Москву до активніших атак: "Путін відчуває себе підбадьореним слабкістю Трампа. Росія неодноразово атакує лікарні, енергетичну інфраструктуру, пологові будинки й інші цивільні об’єкти", — сказав сенатор у коментарі BBC.

Зростання атак співпало зі збільшенням російського виробництва ракет — за даними української розвідки, обсяг випуску балістичних ракет у РФ за рік зріс на 66%. Аналітики також пов’язують активність Кремля з дефіцитом ракет-перехоплювачів у ЗСУ, спричиненим затримками у постачанні з боку США. Це вже викликало нову хвилю закликів до передачі Україні більшої кількості зенітних систем Patriot, кожна з яких коштує близько 1 млрд доларів, а ракета до них — до 4 млн.

Як повідомляло раніше ForUa, нещодавно Трамп скасував обмеження на продаж озброєнь союзникам по НАТО, які тепер зможуть напряму передавати його Україні. За даними BBC, майбутні поставки можуть включати і додаткові комплекси Patriot.

 

 

 

 

 

 

 

