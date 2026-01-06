Анкара отримає безпілотні винищувачі з українськими двигунами, – Defence Express

Компанія Baykar планує вже у першому кварталі поточного року передати Збройним силам Туреччини перші два безпілотні винищувачі Kizilelma.

Про це повідомляє Defence Express із посиланням на керівника відділу льотної підготовки та випробувального центру Baykar Халіла Акара. За його словами, на цей момент компанія вже виготовила два серійні апарати, а також п’ять прототипів, які використовуються для випробувань.

Акар також уточнив, що підготовка пілотів і технічного персоналу має розпочатися у 2026 році. Навчання операторів триватиме близько п’яти місяців, тоді як технічні спеціалісти проходитимуть підготовку протягом чотирьох місяців.

Аналітики зазначають, що сама передача перших бортів фактично означатиме старт процесу інтеграції безпілотних винищувачів у структуру турецьких збройних сил. Хоча до повної бойової готовності ще далеко, цей крок називають історичним для розвитку військової авіації у світі.

При цьому можливості перших серійних апаратів, імовірно, будуть обмеженими, адже випробування та інтеграція озброєння тривають. Також поки невідомо, яку саме модифікацію отримає турецька армія — без форсажної камери з українським двигуном АІ-25ТЛТ чи варіант із двигуном АІ-322Ф. Обидва силові агрегати виробляє запорізьке підприємство "Мотор Січ".

У Defence Express додають, що Kizilelma активно проходить льотні випробування та підтверджує здатність виконувати широкий спектр завдань. Зокрема, нещодавно безпілотник здійснив автономний політ у строю з використанням спеціальних інтелектуальних алгоритмів.

За оцінкою експертів, у перспективі такі апарати зможуть повноцінно виконувати патрульні місії, наближаючись за функціоналом до класичних винищувачів. Це, зокрема, може стати ефективним інструментом у протидії ударним безпілотникам типу Shahed.