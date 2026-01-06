Сил спецоперацій уразили логістичний центр та склад боєприпасів на Донеччині

У ніч проти вівторка, 6 січня, бійці Сил спеціальних операцій (ССО) уразили логістичний центр та склад боєприпасів російської окупаційної армії на захопленій частині Донецької області. Для цього були використані ударні дрони FP-2. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ССО.

Як зазначається, у населеному пункті Селідове дрони ССО завдали ураження по логістичному складу 55 окремої мотострілецької бригади РФ. А в населеному пункті Гірне уразили склад боєприпасів та матеріально-технічних засобів одного з підрозділів 51-ї загальновійськової армії РФ.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати непропорційних уражень російській армії, підриваючи її наступальні спроможності та потуги", — йдеться у повідомленні.

За сім місяців свого існування угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ виконало понад 832 тис. бойових вильотів та уразило сумарно більш ніж 168 тис. російських цілей, орієнтовна вартість яких становить 20 млрд доларів. Було уражено більш ніж 350 цілей на території Росії, що щомісяця завдавало збитків орієнтовно на 3 млрд доларів.