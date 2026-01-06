﻿
Полiтика

РФ не сприймають як геополітичного гравця, – ЦПД

Росія хоче, щоб Сполучені Штати обговорювали з нею європейські країни та Венесуелу. Натомість США не вважають РФ геополітичним гравцем.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

 – Росія хоче, щоб США говорили з ними про Венесуелу та Європу. У той же час що Китай, що США не вважають Росію геополітичним гравцем. Кожен бачить РФ по-своєму, – написав Андрій Коваленко у Telegram.

На думку Коваленка, Китай сприймає Росію як інструмент та сировинний придаток, а Сполучені Штати – як територію з ресурсами.

– В 90-ті Росію розглядали чорною дірою в Євразії, коли розвалився СРСР і ніхто не знав, як стабілізувати цю територію і у що може все вилитися. Тепер Захід та Китай можуть просто поділити Росію між собою. І проблема зникне, – зазначив він.

 Автор: Сергій Ваха

