Гарантії безпеки: що реально отримує Україна

У Парижі 6 січня відбулася зустріч за участі представників «коаліції охочих», України та США, під час якої сторони підтвердили спільну позицію щодо досягнення справедливого й тривалого миру та узгодили подальші кроки з підтримки України. Учасники наголосили на відданості принципам Статуту ООН та відзначили прогрес у консультаціях між Україною, США, європейськими країнами та іншими міжнародними партнерами щодо шляхів завершення війни, повідомляється на офіційному сайті президента України.

Окрему увагу було приділено питанню безпеки України. Сторони підкреслили, що спроможність держави захищати себе є ключовою умовою не лише для національної безпеки, а й для стабільності всього євроатлантичного простору. Суверенітет України та сталі гарантії безпеки, за їхніми словами, мають бути обов’язковою складовою будь-якої мирної угоди.

Також учасники зустрічі заявили про готовність узяти на себе політичні та юридичні зобов’язання, які набудуть чинності після запровадження режиму припинення вогню. Йдеться, зокрема, про участь у запропонованому США механізмі моніторингу та верифікації, створення системи постійного контролю та спеціальної комісії для розгляду можливих порушень.

«Коаліція охочих» підтвердила намір продовжувати довгострокову військову підтримку України, включно з постачанням оборонних пакетів, фінансуванням закупівель озброєння та технічною допомогою ЗСУ.

Крім того, сторони домовилися про формування багатонаціональних сил, які після припинення бойових дій мають сприяти відновленню потенціалу ЗСУ та забезпеченню стримування в повітрі, на морі й на суші.

Окремо було узгоджено механізми реагування на можливу майбутню агресію з боку Росії. У разі нового збройного нападу партнери пообіцяли надати Україні всебічну підтримку — від військової та розвідувальної до логістичної й дипломатичної, а також запровадити додаткові санкційні заходи.

Також домовлено поглиблювати довгострокове оборонне співробітництво, зокрема у сфері навчання, спільного виробництва озброєнь та обміну розвідданими. Для координації цих процесів планується створення спільної групи США, України та «коаліції охочих» на базі оперативного штабу в Парижі.

