В Україні виявили нові схеми ухилення від мобілізації

СБУ і Нацполіція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали чотирьох організаторів оборудок.

На Волині викрито водія-далекобійника, який пропонував військовозобов’язаним нелегально виїхати до ЄС у вантажному відсіку свого авто, повідомляє СБУ.



Правоохоронці затримали фігуранта на митному посту під час спроби вивезти «клієнта» у спеціально облаштованому тайнику вантажівки.



У Хмельницькій області викрито двох 18-річних мешканців Буковини, які організували міжнародний «трафік» військовозобов’язаних за кордон поза пунктами пропуску.



Ділки на власних авто вивозили ухилянтів з Кам’янця-Подільського до Чернівецької області, оминаючи блокпости. Далі клієнтів супроводжували за кордон лісовими стежками.



В Одесі правоохоронці викрили завідувачку відділення невропатології місцевої клінічної лікарні, яка торгувала фіктивними довідками про інвалідність.



Для реалізації оборудки посадовиця використовувала своє членство у експертній команді оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).



Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:



- ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);

- ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).



Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.