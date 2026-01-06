В адміністрації Трампа заявили, що ніхто не воюватиме із США через Гренландію

Радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер назвав бажання Вашингтона встановити власний контроль над Гренландією офіційною позицією країни та висловив впевненість, що це не призведе до війни. Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

Стівен Міллер наголосив, що, на думку адміністрації Трампа, ніхто не стане воювати зі Сполученими Штатами через майбутнє Гренландії.

Такою була його відповідь на питання про можливість забрати Гренландію в Данії силою.

Радник Трампа наголосив, що Гренландія повинна стати частиною США, адже американський президент “дуже чітко позначив” свою позицію з цього питання.

Міллер заявив, що Америка є нібито головною військовою державою НАТО та додав, що вона має контролювати Гренландію, аргументуючи це забезпеченням безпеки арктичного регіону.

Також Міллер висловив сумнів у суверенітеті Данії над цією територією.

– Справжнє питання: на якій підставі Данія заявляє про контроль над Гренландією? На якій підставі вона пред’являє свої територіальні претензії? – сказав він.

ForUA нагадує, дружина Стівена Міллера, Кетті, 3 січня показала карту Гренландії у кольорах американського прапора.

Данія у відповідь нагадала про союзницькі зобов’язання США та наголосила на наслідках можливої атаки.

The Economist тим часом пише, що США готують угоду з Гренландією в обхід Данії про укладення договору COFA, який передбачає свободу дій армії США.