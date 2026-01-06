Нідерланди зупиняють співпрацю зі США у боротьбі з наркотрафіком у Карибському басейні

Військово-морські сили Нідерландів тимчасово припиняють співпрацю зі Сполученими Штатами у боротьбі з незаконним обігом наркотиків у Карибському басейні. Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів, передає NOS.

У відомстві пояснили, що рішення пов’язане з політикою США атакувати судна, які виходять із портів Венесуели та потрапляють у міжнародні води через підозри у перевезенні наркотиків. За даними нідерландської сторони, внаслідок таких дій загинули понад сто людей без будь-якого судового розгляду.

Нідерланди тривалий час тісно співпрацювали зі США в антинаркотичних операціях у регіоні. Острови Аруба, Кюрасао та Бонайре, що входять до складу Королівства Нідерландів, розташовані на ключових маршрутах наркотрафіку. Для його перекриття нідерландський флот взаємодіяв із береговою охороною США, а морські піхотинці Нідерландів у міжнародних водах часто здійснювали огляди підозрілих суден на підставі американських розвідданих.

За останні п’ять років у Карибському басейні нідерландський флот перехопив десятки тисяч кілограмів кокаїну. Затриманих контрабандистів, як правило, передавали владі США для подальшого судового переслідування.

Загострення між Вашингтоном і Каракасом посилилося восени. На початку вересня армія США атакувала судно з Венесуели в Карибському морі, яке, за твердженням американської сторони, могло перевозити наркотики. Президент Дональд Трамп тоді заявив про загибель 11 «бойовиків». 15 вересня він повідомив про ще одну атаку на човен з Венесуели в міжнародних водах, унаслідок якої загинули троє чоловіків.

На тлі цих подій Венесуела розпочала військові навчання в Карибському регіоні, а 9 жовтня звернулася до Ради безпеки ООН із вимогою провести термінове засідання через дії США поблизу південного узбережжя країни.

За даними венесуельської сторони, восени американські військові щонайменше 21 раз атакували судна, які у США вважали причетними до наркотрафіку. Внаслідок цих операцій загинули щонайменше 80 людей.