Кредитна зброя: Європа шукає мільярди на війну в Україні

Країни-члени ЄС готуються звернутися до Євросоюзу щодо кредитів на десятки мільярдів євро для спільної закупівлі зброї для України. Йдеться про нову програму SAFE, яка передбачає довгострокові кредити зі строком погашення до 45 років, фінансовані за рахунок боргу ЄС.

За даними Politico, до заявки вже готуються Бельгія, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Литва, Болгарія та Греція. Деякі країни планують використати кошти не лише для допомоги Україні, а й для зміцнення власної оборони. Очікується, що загальна сума заявок перевищить 100 мільярдів євро.

SAFE є частиною ширшої програми ReArm Europe, яка має на меті знизити залежність ЄС від США у питаннях безпеки та оборони. Водночас Брюссель заохочує країни-члени не лише купувати зброю для України, а й залучати до виробництва українські підприємства.

Програма передбачає кредити з мінімальною авансовою ставкою 15%, а також можливість спільних закупівель, які дозволять значно знизити вартість озброєння. Це стане суттєвою перевагою для країн із великим державним боргом, таких як Бельгія чи Греція, які заявили про намір скористатися цією можливістю.

Франція, відома прихильністю до збільшення оборонних витрат ЄС, також планує подати заявку, попри свої внутрішні бюджетні обмеження. Водночас Німеччина, Швеція та Нідерланди утримуються від участі у програмі кредитування, хоча можуть долучитися до спільних закупівель без залучення боргового фінансування.

Єврокомісія закликає країни-члени використати цю ініціативу для підтримки України. У листі до урядів країн ЄС єврокомісари наголосили, що спільні закупівлі озброєння для України можуть стати вирішальними для колективної безпеки Європи. Очікується, що попередні результати подачі заявок на кредити стануть відомі вже найближчими днями.