Фільм “Аватар: вогонь і попіл” подолав позначку в мільярд доларів світових касових зборів на 18-й день після виходу в прокат. Загальна сума зборів становить 1,083 млрд доларів, з яких 306 млн припадає на північноамериканський ринок, а 777,1 млн – на міжнародний прокат.

Третя частина франшизи досягла мільярдного показника повільніше, ніж попередні фільми серії. Для порівняння, “Аватар: шлях води” у 2022 році перетнув цю межу за 14 днів, а перший “Аватар” – за 17 днів. Водночас обидві стрічки тривалий час утримували лідерство в боксофісі, очолюючи прокат протягом семи вихідних поспіль, і зрештою стали одними з найкасовіших фільмів в історії. Перший “Аватар” зібрав 2,9 млрд доларів, а “Шлях води” – 2,3 млрд, повідомляє Variety.

Чи зможе “Вогонь і попіл” перевищити два млрд доларів світових зборів, нині залишається відкритим питанням. Подальший фінансовий результат переважно залежатиме від міжнародних ринків, які забезпечили основну частину доходів перших двох фільмів. Так, оригінальний “Аватар” отримав близько 2,1 млрд доларів за межами США, а його продовження – 1,65 млрд доларів на закордонних територіях.

Найбільші збори за кордоном третя частина наразі демонструє в Китаї – 138 млн доларів. Серед інших ключових ринків – Франція (81 млн), Німеччина (64 млн) та Південна Корея (44 млн).

“Аватар: вогонь і попіл” став третім фільмом студії Disney у 2025 році, який подолав мільярдний рубіж після “Ліло і Стіч” та “Зоотрополіс 2”. Для порівняння, з 2023 року жодна інша велика студія не випускала фільмів зі зборами понад мільярд доларів.

Загалом ці релізи закріпили успішний рік для Disney, яка вперше з періоду пандемії COVID-19 отримала понад 6,58 млрд доларів світових касових зборів. Компанія зберігає лідерство за часткою ринку, випереджаючи найближчих конкурентів щонайменше на два млрд доларів.

Сюжет третього “Аватару” зосереджується на Джейку Саллі (Сем Вортінгтон), Нейтірі (Зої Салдана) та їхній родині, які стикаються з новим ворогом, пов’язаним зі стихією вогню. Стрічка стала вже четвертим фільмом режисера Джеймса Кемерона, яка зібрала понад мільярд доларів, поряд із такими роботами, як “Титанік”. Кемерон залишається єдиним режисером в історії, у якого три фільми подолали межу два млрд доларів касових зборів.

Раніше режисер заявляв про плани зняти загалом п’ять фільмів у серії про Пандору. Водночас він не виключив, що майбутнє франшизи залежатиме від фінансових результатів третьої частини.