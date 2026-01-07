Погода 7 січня: снігопади, хуртовини та туман

Сьогодні в Україні очікується хмарна погода. В західних областях йтиме помірний, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг. Температура повітря -7...-2 градусів. У більшості північних та Вінницькій областях мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь, налипання мокрого сніг. Температура повітря -5…0 градусів. На решті території - помірні дощі. Температура повітря 0...+5 градусів, у південній частині +3-8. В Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській і Полтавській областях туман; у західних, північних і Вінницькій областях на дорогах ожеледиця, повідомили синоптики. Вітер північно-східний, на південному сході та сході країни - південний, 5-10 метрів на секунду.

В Києві та області – хмарно, помірний мокрий сніг, по області місцями з дощем. На Київщині подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 метрів на секунду. Температура в області 0...-5 градусів; у Києві - 0...-2.

