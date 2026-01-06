Петрик П'яточкін повертається: студія «КиївФільм» анонсувала художню стрічку про легендарного бешкетника

Культовий персонаж української анімації, на якому виросли цілі покоління, отримає нове життя у форматі повнометражного ігрового кіно. Студія «КиївФільм» офіційно оголосила про початок роботи над художнім фільмом про Петрика П'яточкіна. Прем'єра запланована на 2027 рік.

Новиною про старт проєкту також поділився продюсер та сценарист майбутньої стрічки Євген Таллер у своєму Instagram.

Сучасний погляд на класику

Майбутній фільм задумується як масштабне сімейне пригодницьке кіно. Творці прагнуть поєднати теплу ностальгію за оригінальним мультфільмом із сучасним візуальним стилем та динамічним сюжетом.

Над сценарієм працюють Олександр Брагін та Євген Таллер. Вони готують абсолютно нову історію, яка дозволить глядачам подивитися на характер Петрика з несподіваного боку.

«Це дуже відповідальна робота і серйозна ціль, яку ми перед собою поставили, але чим складніший виклик, тим цікавіший шлях», — коментує Євген Таллер.

Творча команда та благословення авторки

Режисерське крісло проєкту посів Олександр Кірієнко, а за візуальну частину відповідатиме відомий оператор Юрій Король.

Важливим етапом підготовки стали перемовини з авторкою образу Петрика — письменницею та сценаристкою Наталією Гузєєвою. Команда отримала її згоду та вже узгодила концепцію майбутнього фільму. У студії наголосили, що надзвичайно цінують довіру авторки та розуміють значущість цієї культурної спадщини.

Історична довідка: хто такий Петрик П'яточкін?

Оригінальний мультфільм «Як Петрик П'яточкін слоників рахував» був створений у 1984 році на студії «Київнаукфільм». Історія про непосидючого хлопчика, який потрапляє уві сні до Африки, щоб доглядати за слоненятами, миттєво стала культовою. Разом із «Капітошкою», Петрик П'яточкін залишається одним із найбільш впізнаваних символів української анімації.