Вашингтон готовий підтримати Київ у разі нового нападу РФ, – Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова надати підтримку Україні у разі майбутнього нападу Росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg News із посиланням на проєкт заяви, який обговорюють союзники Києва на зустрічі в Парижі.

Документ передбачає надання обов’язкових гарантій безпеки Україні у рамках потенційної мирної угоди, включно з пропозицією США підтримати багатонаціональні військові сили під керівництвом Європи.

За даними Bloomberg, під час вівторкових переговорів у Парижі європейські та канадські лідери зустрілися з представниками адміністрації Трампа. Обговорювалися ключові елементи плану: моніторинг припинення вогню між Росією та Україною, підтримка українських військових та формування багатонаціональних сил для забезпечення дотримання перемир’я.

"Ці заходи здійснюватимуться під керівництвом Європи за участю США, включно з американською розвідкою, логістикою та зобов’язанням підтримувати сили у разі нападу на них", – зазначають автори проєкту.

Переговори у Парижі мають на меті "зміцнити імпульс" та гарантувати дотримання США обіцянок щодо безпеки України. Водночас, за даними журналістів, Кремль поки не визначився із реакцією на трансатлантичну дипломатичну ініціативу.

Джерела видання додали, що під час обговорення плану також об’єднають нещодавні пропозиції США з ініціативами головних союзників України – держав, які входять до "коаліції охочих".

