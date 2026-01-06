Найбільший індійський імпортер відмовився від російської нафти

Індійська компанія Reliance Industries, яка є найбільшим приватним імпортером нафти в країні, заявила про відсутність планів щодо поставок сировини з Росії в січні. За даними Reuters , компанія не отримувала російську нафту вже протягом останніх трьох тижнів.

Представники Reliance також офіційно спростували попередні повідомлення у ЗМІ про те, що три танкери з російською нафтою нібито прибули до їхнього нафтопереробного заводу в Джамнагарі.

Наслідки для ринку та економіки РФ

Рішення Reliance Industries може мати критичні наслідки для російського енергетичного експорту:

Історичний мінімум імпорту: Аналітики прогнозують, що загальні обсяги поставок російської нафти до Індії впадуть до найнижчого рівня за останні роки.

Залежність від Китаю: З виходом Reliance з гри, Китай залишається фактично єдиним великим ринком збуту для Москви, що посилює залежність Кремля від Пекіна та дає останньому змогу диктувати ще більші знижки на сировину.

Логістичні та санкційні виклики: Скорочення закупівель індійськими гігантами свідчить про зростаючі труднощі РФ із проведенням платежів та забезпеченням логістики в умовах посилення міжнародного тиску.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну Індія стала одним із ключових покупців російської нафти, проте останнім часом спостерігається тенденція до диверсифікації джерел постачання індійськими компаніями.