Спецпредставник Трампа Віткофф прибув до Москви

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви для переговорів з керівництвом Росії. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників агентства, у московському аеропорту Внуково Віткоффа зустрів керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який неофіційно виконує функції переговорника з питань іноземних інвестицій.

Очікується, що переговори Віткоффа з представниками країни-агресора відбудуться в середу, 6 серпня. Водночас, зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним наразі не підтверджена.

Візит Віткоффа до Москви відбувається на тлі ультиматуму, який президент США Дональд Трамп оголосив Кремлю. 29 липня Трамп заявив, що Росія має 10 днів, до 8 серпня, щоб погодитися на припинення вогню в Україні. У разі відмови США запровадять нові жорсткі санкції проти Росії та країн, які продовжують купувати російську нафту.

Це вже четвертий візит Віткоффа до Москви з початку 2025 року. Востаннє він відвідував російську столицю 25 квітня.

Вашингтон наполягає на дипломатичному врегулюванні війни в Україні та намагається використати економічні важелі тиску для примусу Кремля до переговорів. Паралельно адміністрація Трампа проводить консультації з європейськими союзниками, які також готують новий пакет санкцій проти РФ.