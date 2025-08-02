Путін залишиться один: Трамп готує нищівний санкційний пакет проти РФ

Президент США Дональд Трамп вже 8 серпня може оголосити новий пакет жорстких санкцій і тарифів проти Росії, якщо Володимир Путін не погодиться на припинення вогню в Україні. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метт Вітакер в ефірі програми American Agenda на телеканалі Newsmax.

За його словами, ці санкції стануть "руйнівними" для російської економіки й повністю ізолюють РФ від світової торгівлі. "Трамп 8 серпня, за відсутності перемир’я, запровадить, я б сказав, руйнівні тарифи і санкції проти Росії. У Росії не буде друзів. У них не буде торгових партнерів, і їхня здатність фінансувати цю війну припиниться", — заявив Вітакер.

Він наголосив, що ці заходи спрямовані на те, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів і погодитися на політичне врегулювання конфлікту.

Окремо Вітакер зазначив, що Росія продовжує продавати нафту таким країнам, як Індія, Бразилія та Китай, але у разі запровадження нових санкцій ці держави теж зіткнуться з серйозними наслідками за співпрацю з РФ. "Це не просто санкції проти росії. Це вторинні обмеження для тих, хто досі підтримує торгівлю з Кремлем. Усі ці країни мають зрозуміти, що співпраця з агресором матиме високу ціну", — підкреслив він.

На завершення Вітакер заявив, що досягти припинення вогню можливо лише через дипломатію, але тиск санкцій має стати вирішальним важелем у цьому процесі.