Нічний терор у Лозовій: поранені діти та зруйнувана інфраструктура

У ніч на вівторок, 5 серпня, російська армія завдала масованого удару по місту Лозова Харківської області. Про це повідомив мер міста Сергій Зеленський.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено критичну інфраструктуру, багатоповерхові будинки та приватний сектор. Відомо про поранених, серед яких — двоє дітей. Точна кількість постраждалих наразі не уточнюється.

"Наразі у місті працюють рятувальники, медики та екстрена допомога. Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка та Катеринівський старостинський округ", — зазначив Зеленський.

Через атаку у Лозовій тимчасово закрили залізничний вокзал. Змінено маршрути та розклад приміських поїздів:

Скасовано:

№6852 Дубово — Харків-Пасажирський;

№6414 Харків-Пасажирський — Лозова.

Зміненим маршрутом курсуватимуть:

№6651/6573 Орілька — Полтава-Південна (замість Лозова — Полтава-Південна);

№6512 Лиманівка — Харків-Пасажирський (замість Лозова — Харків-Пасажирський).

"Це поки що вся інформація, яку можемо надати. Цієї ночі росіяни здійснили справжній терор мирних людей, які тихо спали. Рано чи пізно вони відповідатимуть за все", — заявив мер Лозової.