Масовані обстріли: ворог засипає південь снарядами і дронами

На Півдні України російські окупанти не зменшують інтенсивності обстрілів та штурмових дій. Ворог активно застосовує авіацію та дрони-камікадзе, повідомили Сили оборони півдня.

Бойова ситуація на фронті:

Гуляйпільський напрямок — українські захисники відбили атаку окупантів біля Малинівки.

Оріхівський напрямок — ворог намагався просунутися в районі Плавнів, атака була відбита.

Придніпровський напрямок — українські війська зупинили три штурми противника.

За добу ворог здійснив понад 200 артилерійських обстрілів, використавши близько тисячі боєприпасів. Під вогнем опинилися населені пункти Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру. Зафіксовано 423 атаки дронами-камікадзе та 120 скидів боєприпасів з 109 БпЛА. Також ворог завдав 2 авіаудари по Білогір’ю (Запорізька область), застосувавши 20 некерованих авіаракет (НАР). Продовжується обстріл прифронтових районів із важкої артилерії та РСЗВ.

Втрати та руйнування серед цивільних:

Херсонщина: поранено 4 людей, пошкоджено багатоповерхівку, 9 приватних будинків, Пункт незламності, гараж і автомобілі.

Миколаївщина: ворог не припиняє обстріли Очакова та громади.

Нікопольщина: удари БпЛА та артилерії по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкоджено комунальне підприємство, 3 приватні будинки, господарські споруди. Виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати.

Запоріжжя: троє людей поранені через обстріли Гуляйполя та Новогригорівки. Надійшло 65 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, господарських споруд та автівок.