Останній шанс Путіна: спецпосланець Трампа шукатиме у Москві компроміс

Візит спецпосланця США Стіва Віткоффа до росії є останньою можливістю для Володимира Путіна досягти вигідної угоди про припинення вогню до 8 серпня. Таку думку висловила президентка IRIS Independent Research доктор Ребекка Грант.

«Це останній шанс Путіна отримати хоч якусь вигідну угоду про припинення вогню. Ми навряд чи побачимо багато деталей, але з минулого досвіду знаємо, що Віткофф обговорював з росіянами можливе послаблення санкцій», — зазначила експертка.

На її думку, це спроба адміністрації Трампа запропонувати Кремлю «пряник» у вигляді економічних стимулів. «Росія фактично перетворилась на васальну державу Китаю в економічному сенсі. Попри воєнне виробництво, економіка рф залишається нестабільною, особливо в технологічних секторах, таких як штучний інтелект. Віткофф намагається з’ясувати, чи готовий Путін діяти раціонально і розглянути економічну угоду в обмін на припинення вогню», — пояснила Грант.

Експертка також прокоментувала анонсовані Дональдом Трампом заходи проти Росії, зокрема введення вторинних санкцій проти Китаю та Індії. «Путін готував економіку рф до ізоляції: відмова від долара, перехід на бартерні схеми. Проте тиск на Китай і Індію варто спробувати. Це важіль, який може спрацювати. Трамп завжди віддає перевагу тарифам і торгівлі як основним інструментам зовнішньої політики. Якщо натиснути достатньо сильно — через вторинні санкції — й залучити Європу, можна реально змінити економічне становище росії», — додала Грант.