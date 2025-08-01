Старовинні катакомби виявили у центрі Харкова

На території скверу "Стрілка" під час ліквідації наслідків буревію стався зсув ґрунту, через це були виявлені старовинні катакомби.

"Комунальні служби вже почали розчищати територію для подальшого вивчення підземної локації. Харківська міська рада тримає ситуацію під контролем і розглядає всі можливості використання знайденого простору", - повідомляє Харківська міськрада.



Мер Харкова Харкова Ігор Терехов запевнив, що до вивчення катакомб і визначення їх історичної цінності будуть залучені краєзнавці та історики.



"Якщо це становитиме історичну цінність для Харкова, ми зробимо невеличкий проєкт, щоби люди могли бачити історію Харкова", - сказав Терехов.



За його словами, наразі неможливо сказати напевно, що саме стало причиною зсуву.

"У нас був буревій, у нас постійні обстріли, зсуви ґрунту. Я не можу зараз сказати. Будуть працювати спеціалісти і визначати, що стало основною причиною", - сказав Терехов.

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