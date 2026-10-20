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Суспiльство

У Харкові чоловік зарізав ТЦКашника

У Харкові чоловік зарізав ТЦКашника

25 червня у Харкові група військовослужбовців районного ТЦК проводила планові заходи щодо сповіщення населення.

Чоловік дістав із кишені ніж і кілька разів ударив військового у груди, плече та передпліччя. Інший військовослужбовець спробував зупинити нападника, але той поранив і його, після чого втік, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обох потерпілих госпіталізували. Старший групи помер того ж дня через проникаюче поранення серця та значну крововтрату. Його колезі надали медичну допомогу, загрози його життю немає.

Правоохоронці встановили особу та місцеперебування підозрюваного. Ним виявився 50-річний безробітний харків'янин, який переховувався в орендованій квартирі в місті. Його затримали 16 жовтня.

Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку та умисному заподіянні легкого тілесного ушкодження службовій особі у зв'язку з її службовою діяльністю.

Суд за клопотанням прокурора обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Фото: Харківська обласна прокуратура.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

прокуратурамобілізаціявбивствоХарківТЦКчоловік
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