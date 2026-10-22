РФ атакувала будинки, магазин і авто в Харкові: люди не постраждали

Внаслідок нічного удару реактивного безпілотника по приватному сектору Слобідського району загорілася господарська споруда.

Росіяни пошкодили кілька приватних будинків. Люди не постраждали.

Пізніше окупанти вдарили по центральній частині міста в Основ'янському районі. Атака пошкодила магазин, чотири автомобілі та вікна багатоповерхового житлового будинку.

Вранці росіяни знову атакували Харків безпілотниками.

У Холодногірському районі дрон влучив на територію стоянки вантажівок. Загорілися чотири вантажні автомобілі, причіп та легковик. Люди не постраждали. Екстрені служби ліквідовують наслідки удару.

В Основ'янському районі російський безпілотник поцілив у дев'ятий поверх 12-поверхової офісної будівлі. Одна людина звернулася до лікарів.

"Одна людина звернулася по допомогу до лікарів у Основ'янському районі. Надається вся необхідна допомога", - сказав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Фото: Харківська ОВА.