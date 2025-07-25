Індекс вартості життя: де найдешевше жити в Україні

Онлайн-база даних Numbeo оприлюднила оновлений «Індекс вартості життя 2025», до якого увійшли п’ять українських міст: Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків.

Найдешевшим серед них виявився Харків — його індекс вартості життя становить 26,2. Для порівняння, в Одесі та Львові цей показник сягає 27,5, у Дніпрі — 29,7, а Київ з індексом 30,7 залишається найдорожчим містом України.

Щомісячні витрати однієї людини без урахування оренди виглядають так:

Київ — 23 009 грн

Львів — 20 157 грн

Дніпро — 21 855 грн

Харків — 19 848 грн

Одеса — 20 270 грн

Вартість оренди однокімнатної квартири у центрі міста:

Харків — 7 562 грн

Одеса — 10 906 грн

Львів — 19 871 грн

Дніпро — 20 612 грн

Київ — 25 378 грн

За даними Numbeo, за останні пів року оренда житла в Україні суттєво подорожчала. Ціни на однокімнатні квартири в центрі великих міст зросли в середньому на 10-20%, а в окремих випадках — навіть більше.