Дивовижний порятунок у Києві: дівчина вижила, вилетівши з 9-го поверху під час нічної атаки

Нічна атака на Київ 31 липня обернулася справжнім дивом для юної Вероніки. Дівчина, яка під час російського обстрілу вилетіла з вікна дев'ятого поверху житлового будинку, залишилася живою. Зараз вона перебуває в лікарні та розповіла кореспондентці ТСН Олені Гущик про жахливі моменти, які могли коштувати їй життя.

Вероніка, ймовірно, святкуватиме цей день як свій другий день народження. За її словами, вибухова хвиля буквально викинула її з дев'ятого поверху. На щастя, вона відбулася лише переломом ноги та втратою зуба.

"З дев’ятого поверху вилетіла просто. Зламана нога і зуб відвалився. Я була при тямі. Я просто була сонна і не розуміла, що відбувається. Я чула вибух — і через секунду я на землі", — розповіла дівчина, намагаючись осмислити пережите.

Вероніка припускає, що її врятувало ліжко, на якому вона спала. "Я не знаю, як це взагалі. Як можна було пролетіти дев’ять поверхів і залишитися просто зі зламаною ногою? Скоріш за все, я сиділа на ліжку і просто впала разом з ним, і через це я не вдарилась, бо ліжко м’яке", — поділилася вона своєю теорією.

Наразі доля батьків Вероніки залишається невідомою. "Я не знаю, що з батьком, що з матір’ю. Не знаю, де вони, що з ними", — з тривогою додала дівчина.

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Ця історія є черговим нагадуванням про жахливі наслідки російської агресії, але водночас і символом неймовірної сили духу та волі до життя, що демонструють українці в умовах війни.

Раніше ми писали, що кількість постраждалих після нічної атаки РФ зросла до 124 осіб.