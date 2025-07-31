Київ у вогні: рашисти цілилися у житлові будинки, школи та лікарні – є поранені та загиблі

У ніч на 31 липня російські окупанти завдали масованої комбінованої атаки на Київ — місто зазнало ударів дронами-камікадзе та ракетами. Внаслідок влучань є руйнування житлових будинків, постраждалі серед цивільного населення та загроза для людей під завалами.

Як повідомила ДСНС, уламки дронів впали біля гаражного кооперативу, що спричинило займання газової труби триповерхового будинку. Люди, які опинилися заблокованими в гаражах, були евакуйовані рятувальниками. В іншій частині міста уламки влучили у багатоквартирний будинок, викликавши пожежу в квартирі та пошкодження кількох автомобілів.

Окрім того, зафіксовано влучання уламків у дах п’ятиповерхового будинку, складське приміщення та ще одне авто. Уламки пошкодили будівлю одного з вищих навчальних закладів столиці.

На світанку Росія завдала ракетного удару по Києву. Влучання зафіксовані у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах. Найсерйозніші руйнування — у Святошинському районі, де ракета зруйнувала цілий під’їзд багатоповерхівки на Борщагівці. Під завалами можуть залишатися люди, триває пошуково-рятувальна операція. Також зафіксовані пожежі в кількох нежитлових спорудах. Ще один ракетний удар прийшовся на територію житлового комплексу "Республіка". Ударною хвилею там вибило вікна та потрощило автомобілі.

У Голосіївському районі ракети пошкодили будівлі, включно зі школою та дитячим садком. Виникли пожежі - загорілися приватні житлові будинки та автомобілі.

У Солом’янському районі пошкоджено квартири в кількох багатоповерхівках, вибуховою хвилею розбиті вікна, горіли автомобілі. Виникли займання та руйнування на об’єктах нежитлової забудови.

У Шевченківському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна багатоповерхівок та дитячого відділення одного з медзакладів. За попередніми даними, серед пацієнтів постраждалих немає.

Наразі відомо про щонайменше 52 поранених та 6 загиблих. Серед травмованих - троє поліцейських, які їхали на виклик. Двох поранених людей врятували з-під завалів. Росія свідомо б'є по цивільних, поки світ “глибоко стурбований”. Екстрені служби зараз рятують тих, кого ще можна врятувати.

ДСНС продовжує ліквідацію наслідків обстрілів. Кількість постраждалих уточнюється.