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Атака на Київ: Кількість постраждалих після нічної атаки РФ зросла до 124 осіб

Атака на Київ: Кількість постраждалих після нічної атаки РФ зросла до 124 осіб

Кількість постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки Російської Федерації 31 липня зросла до 124 осіб. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко,  інформує ForUА.

За його словами, пораненим надається вся необхідна допомога, а рятувальна операція на місцях влучань триває.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня Київ зазнав подвійної атаки:спочатку місто атакували дрони-камікадзе, зокрема реактивні "Шахеди", а згодом – ракети. Раніше повідомлялося про 88 постраждалих. За оновленими даними, внаслідок цієї масованої атаки вже відомо про 8 загиблих.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київвійнаатака рфТимур Ткаченко
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