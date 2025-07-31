Україна розширює експорт до КНР: Держпродспоживслужба ініціювала відкриття ринку для нових товарів

Запит українських виробників щодо розширення експорту до Китайської Народної Республіки набирає обертів. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) ініціювала відкриття китайського ринку для низки нових українських товарів, включаючи пшеницю, соєвий шрот, свинину, яйця та яєчні продукти.

Ця важлива новина стала відома за результатами онлайн-зустрічі голови Держпродспоживслужби Сергія Ткачука з представниками Держпродспоживслужби та Генеральної митної адміністрації Китайської Народної Республіки, яка відбулася за участі Посольства України в КНР, інформує ForUА.

Під час переговорів сторони детально обговорили поточний стан співпраці у питанні розширення доступу української продукції рослинного та тваринного походження на китайський ринок. Особливу увагу було приділено узгодженню ветеринарно-санітарних та фітосанітарних вимог до таких критично важливих товарів, як пшеничне борошно, м’ясо птиці та корми для домашніх тварин. Успішне узгодження цих вимог є ключовою передумовою для отримання дозволу на експорт зазначеної продукції до КНР.

Крім того, учасники зустрічі розглянули хід реалізації положень раніше підписаної угоди про відкриття китайського ринку для експорту українських водних біоресурсів дикого вилову, що свідчить про системну роботу над розширенням торговельних відносин між двома країнами.

Ініціатива Держпродспоживслужби є важливим кроком для українських аграріїв та виробників, відкриваючи нові перспективи для збуту продукції та зміцнення економічних зв'язків з одним з найбільших світових ринків.

Нагадаємо, для підтримки аграріїв запущено програму кредитування від 0,01% річних.