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Економіка

Підтримка аграріїв: Запущено програму кредитування від 0,01% річних

Підтримка аграріїв: Запущено програму кредитування від 0,01% річних

Українські аграрії зможуть скористатися новою вигідною програмою кредитування, яка значно знижує фінансове навантаження на сільськогосподарських виробників. Sense Bank у партнерстві з Timac Agro Ukraine запустили спільну програму "Твій відмінний урожай з продукцією від Timac Agro Ukraine та кредитом від Sense Bank, ставка від 0,01% річних", спрямовану на підтримку аграрного сектору України.

Основною перевагою програми є знижена відсоткова ставка, яка починається від 0,01% річних. Це дає можливість аграріям отримати доступ до необхідних коштів на надзвичайно вигідних умовах.

Крім того, партнерська знижка поширюється на державну програму кредитування "Доступні кредити 5-7-9%". Завдяки цьому, процентна ставка для мікробізнесу в рамках цієї програми становитиме 8% річних замість 13%, а для середнього бізнесу – 10% річних замість 15%. Це значно зменшує вартість залучених коштів для малих та середніх агропідприємств.

Умови фінансування, що пропонує нова програма, є дуже гнучкими:

  • Сума фінансування: до 7,5 мільйона гривень без забезпечення.

  • Термін позики: до 12 місяців.

  • Комісія: 0% або 1,5% залежно від обраної програми фінансування.

  • Графік погашення: аграрії можуть обрати щомісячне погашення рівними частинами або адаптований до агросезону графік, що враховує специфіку сільськогосподарського виробництва.

  • Швидкість прийняття рішень: Sense Bank надає попереднє рішення про фінансування всього за 24 години при мінімальному пакеті документів.

"Аграрний сектор залишається флагманом української економіки. Тому підтримка такої надважливої галузі – це безумовний пріоритет у роботі нашого банку, – зазначає Яна Шумунова, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank. – Такі партнерські програми є чудовим інструментом для отримання необхідного фінансування фермерами в Україні, оскільки дозволяють з мінімальними зайвими витратами покращити результати їхньої важливої роботи".

Євген Донцов, генеральний директор Timac Agro Ukraine, також прокоментував запуск програми: "Радий повідомити, що Timac Agro Ukraine розпочинає співпрацю із Sense Bank, ще одним надійним фінансовим партнером, який підтримуватиме наших клієнтів у питаннях пільгового фінансування. Це партнерство — частина нашої стратегії з підвищення доступності інноваційних рішень для українських аграріїв. Ми розуміємо, наскільки важливо мати фінансову підтримку у вирішальні моменти, особливо в нинішніх умовах. Саме тому ми прагнемо створювати ефективні інструменти, що дозволяють аграріям інвестувати в родючість своїх ґрунтів і стабільність урожаю. Дякую команді за активну роботу над цим проєктом! Попереду – ще більше можливостей для наших клієнтів та партнерів. Разом — сильніші".

Нагадаємо, раніше стало відомо про недешевий сезон: аграрії попереджають про кінець епохи доступних продуктів.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

аграріїбанкпозикакредитуванняврожай
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