Залужний для Vogue:Тренд на Ейзенхауера чи передвиборчий натяк?

Світлини колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного для видання Vogue викликали неабиякий ажіотаж у соцмережах, породивши хвилю іронічних порівнянь та здогадок, інформує ForUА.

Особливо відзначився політолог Олексій Голобуцький, який 29 липня 2025 року відфотошопив одне з фото Залужного, замінивши його голову на обличчя 34-го президента США Дуайта Ейзенхауера.

Під фото, де "Ейзенхауер" у костюмі стоїть біля дверей, Голобуцький додав підпис, який недвозначно натякає на аналогію: "Ніби це Ейзенхауер після того, як він був головнокомандувачем та перед виборами в США 1952 року". Цей жартівливий колаж викликав бурхливу реакцію, адже деякі користувачі соцмереж, не вловивши іронії, щиро повірили, що це справжнє фото Ейзенхауера, і що Залужний дійсно зробив собі таку ж світлину "за аналогією"..

Фотошоп від Олексія Голобуцького з Дуайтом Ейзенхауером

Оригінал фото – з Валерієм Залужним:

Валерій Залужний для Vogue Ukraine

Іронія полягає в тому, що Залужний, як і Ейзенхауер, пройшов шлях від головнокомандувача до потенційного політика. Ейзенхауер, національний герой Другої світової війни, успішно балотувався в президенти США після завершення своєї військової кар'єри. Чи означає це, що українців очікує "точне повторення" історії, і Валерій Залужний готується до участі у можливих майбутніх виборах в Україні? Чи його поява у Vogue – це просто данина моді, а всі ці порівняння – лише вигадки надмірно креативних блогерів?

"Можливо, українські вибори стануть новим трендом, де натхнення черпатимуть з архівів американської історії," – іронічно коментують ситуацію в мережі. У будь-якому випадку, поява Залужного на сторінках глянцю і вигадливі фотошопи Голобуцького вкотре доводять, що український медіапростір не втрачає здатності до гумору та самоіронії, навіть коли йдеться про такі серйозні постаті.

Нагадаємо, Залужний зберігає перше місце у рейтингу довіри українців.