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Суспiльство

Ефектний образ Залужного: генерал у чорному костюмі зʼявився на сторінках Vogue

Ефектний образ Залужного: генерал у чорному костюмі зʼявився на сторінках Vogue

Валерій Залужний з’явився у несподіваному амплуа на сторінках модного глянцю.

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії, взяв участь у фотосесії для Vogue Ukraine, продемонструвавши образ, який миттєво підкорив соцмережі.

На чорно-білому знімку, зробленому фотографкою Anna Daki, Залужний постає у вивіреному до деталей класичному луці.

Він вбраний у чорний костюм і білосніжну сорочку на ґудзиках без краватки, а в нагрудній кишені піджака — акуратна хустинка.

Діловий стиль доповнюють лаковані туфлі, а поза з руками в кишенях і схрещеними ногами додає впевненості та стриманого шику.

Знімок миттєво розлетівся мережею й на момент написання матеріалу вже зібрав майже 40 тис. реакцій.

Це фото стало візуальним доповненням до авторської статті Валерія Залужного про українську ідентичність і єдність, опублікованої у новому номері видання.

– Спостерігаючи, як бісилися чорти, помийки, їхня ботва та в унісон із ними російські пропагандисти, стає зрозуміло, що наша сила — в єдності й особливій ідентичності. Ми на правильному шляху, – написав генерал.

Судячи з коментарів під публікацією, підписники оцінили не лише стильний вигляд дипломата, а передусім зміст його тексту. На їхню думку, стаття вийшла влучною, а порушена в ній тема ідентичності — надважлива в умовах війни з РФ.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Валерій ЗалужнийVogue Ukraineфотосесіяпосол України
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