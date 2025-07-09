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Залужний зберігає перше місце у рейтингу довіри українців

Залужний зберігає перше місце у рейтингу довіри українців

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний залишається найавторитетнішим серед політичних і військових лідерів — йому довіряють 73% українців. Про це свідчать результати нового опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Президенту Володимиру Зеленському довіряє 67% респондентів, голові ГУР Міноборони Кирилу Буданову — 56%.

Чинному головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському довіряють 41% опитаних, а 37% — висловили недовіру. Це один із найнижчих показників серед військових керівників.

Прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряє лише 25% громадян, водночас 53% — не довіряють.

Опитування засвідчило, що попри зміну посад, Валерій Залужний зберігає безпрецедентно високий рівень суспільної підтримки. Натомість довіра до чинних урядовців і нових військових керівників суттєво нижча.

Опитування проводили серед 1000 респондентів по всій Україні. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка - не більше 3,1%.

Теги:

БудановЗеленськийшмигальСирськийЗалужнийрейтинг довіри українців
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