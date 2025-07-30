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Столиця

Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки та озера (Фото,Відео)

Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки та озера (Фото,Відео)

ьогодні вдень столицю накрив потужний дощ, який призвів до значних підтоплень у різних районах міста. Через надмірну кількість опадів дороги буквально перетворилися на річки та озера, спричинивши суттєві незручності для мешканців та водіїв. У зв'язку з негодою в Києві оголошено І рівень небезпечності – "жовтий", інформує ForUА.

Наслідки негоди не змусили на себе чекати, і вже за кілька годин після початку зливи соціальні мережі заполонили відео, що демонструють масштаби підтоплень.

Зокрема, дорога біля Індустріального моста перетворилася на справжнє "море", яке автомобілістам доводилося буквально "перепливати". "Індустріальний міст. Любителям плавання, або греблі на байдарках – сюди!" – іронічно підписав одне з відео очевидець.

Крім того, через величезний обсяг води дороги в багатьох місцях нагадували бурхливі річки. Зливостоки не справлялися з потоками води, і з деяких з них били справжні "фонтани", що лише посилювало ситуацію.

Міська влада закликає мешканців бути обережними та за можливості утримуватися від поїздок на особистому транспорті до стабілізації погодних умов.

Нагадаємо, вчора було оголошено штормове попередження: де вируватиме негода в Україні.

У Києві внаслідок сильних опадів вулиці перетворились на справжні річки та озера. Фото та відео

У Києві внаслідок сильних опадів вулиці перетворились на справжні річки та озера. Фото та відео

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київштормове попередженнянегодазлива
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