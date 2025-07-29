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Суспiльство

Штормове попередження: де завтра вируватиме негода в Україні

Штормове попередження: де завтра вируватиме негода в Україні

Завтра, 30 липня, значну частину України накриє негода. Український гідрометцентр оголосив штормове попередження (I рівень небезпеки, жовтий) через грози, град та шквалистий вітер у центральних та північних регіонах країни. Західні та східні області, за прогнозами синоптиків, залишаться без значних опадів.

Які регіони готуватися до негоди?

Під впливом негоди опиняться такі області:

  • Київська: Очікуються грози та значні дощі.

  • Чернігівська: Прогнозуються грози та значні дощі.

  • Черкаська: Окрім гроз та значних дощів, вдень можливий град та шквали 15-20 м/с.

  • Кіровоградська: Також очікуються грози, значні дощі, а вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с.

  • Полтавська: Вдень можливий град та шквали 15-20 м/с.

  • Дніпропетровська: Вдень місцями очікується град та шквали 15-20 м/с.

Мешканцям зазначених регіонів рекомендують бути обережними, зачинити вікна, уникати перебування під деревами та рекламними конструкціями під час шквалів, а також стежити за повідомленнями місцевих органів влади та рятувальних служб.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

погодаградштормове попередженнянегодагрози
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