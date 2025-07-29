Штормове попередження: де завтра вируватиме негода в Україні

Завтра, 30 липня, значну частину України накриє негода. Український гідрометцентр оголосив штормове попередження (I рівень небезпеки, жовтий) через грози, град та шквалистий вітер у центральних та північних регіонах країни. Західні та східні області, за прогнозами синоптиків, залишаться без значних опадів.
Які регіони готуватися до негоди?
Під впливом негоди опиняться такі області:
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Київська: Очікуються грози та значні дощі.
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Чернігівська: Прогнозуються грози та значні дощі.
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Черкаська: Окрім гроз та значних дощів, вдень можливий град та шквали 15-20 м/с.
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Кіровоградська: Також очікуються грози, значні дощі, а вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с.
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Полтавська: Вдень можливий град та шквали 15-20 м/с.
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Дніпропетровська: Вдень місцями очікується град та шквали 15-20 м/с.
Мешканцям зазначених регіонів рекомендують бути обережними, зачинити вікна, уникати перебування під деревами та рекламними конструкціями під час шквалів, а також стежити за повідомленнями місцевих органів влади та рятувальних служб.Автор: Галина Роюк