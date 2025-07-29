Штормове попередження: де завтра вируватиме негода в Україні

Завтра, 30 липня, значну частину України накриє негода. Український гідрометцентр оголосив штормове попередження (I рівень небезпеки, жовтий) через грози, град та шквалистий вітер у центральних та північних регіонах країни. Західні та східні області, за прогнозами синоптиків, залишаться без значних опадів.

Які регіони готуватися до негоди?

Під впливом негоди опиняться такі області:

Київська: Очікуються грози та значні дощі.

Чернігівська: Прогнозуються грози та значні дощі.

Черкаська: Окрім гроз та значних дощів, вдень можливий град та шквали 15-20 м/с.

Кіровоградська: Також очікуються грози, значні дощі, а вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Полтавська: Вдень можливий град та шквали 15-20 м/с.

Дніпропетровська: Вдень місцями очікується град та шквали 15-20 м/с.

Мешканцям зазначених регіонів рекомендують бути обережними, зачинити вікна, уникати перебування під деревами та рекламними конструкціями під час шквалів, а також стежити за повідомленнями місцевих органів влади та рятувальних служб.