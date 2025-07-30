Кабмін звільнив Олену Думу: повне перезавантаження АРМА позпочато

Уряд звільнив Олену Думу з посади голови Агентства з розшуку та управління активами. Рішення ухвалено в межах ініціативи повного перезавантаження агентства, яку підтримав президент Володимир Зеленський. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що головне завдання оновленого агентства - забезпечити ефективне використання заарештованих активів, майна підсанкційних осіб і російських активів на користь оборони та стійкості України.

Свириденко також дала доручення терміново оголосити новий конкурс на голову АРМА. До складу конкурсної комісії увійдуть представники Уряду та міжнародні партнери, які допомагають Україні в боротьбі з корупцією.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що АРМА залишилась без керівника перед міжнародним аудитом.