ШІ-менеджер у Сан-Франциско вперше звільнив людину

Експеримент стартапу Andon Labs із використанням штучного інтелекту для управління роздрібним магазином у Сан-Франциско завершився звільненням працівника за рішенням ШІ. Це може бути першим відомим випадком, коли велика мовна модель виступила безпосереднім керівником і ухвалила рішення про звільнення підлеглого.

Про це пише Time.

На початку 2026 року Andon Labs запустив експериментальний магазин Andon Market, щоб перевірити, чи здатні ШІ-агенти виконувати управлінські функції в реальному бізнесі. Працівників магазину найняли за справжніми трудовими договорами, а роль менеджера доручили моделі Claude компанії Anthropic.

Приводом для звільнення одного зі співробітників стали систематичні запізнення. Він запізнився на 17 із 23 робочих змін.

Водночас рішення ШІ не було повністю автономним. Спочатку Claude не помічав проблеми, оскільки через обмеження робочої пам'яті втратив із контексту створені ним правила роботи магазину. За словами працівників, загалом ШІ-керівник був надто поблажливим до порушень і навіть закликав співробітників не перейматися через запізнення.

Ситуація змінилася після втручання людини-оператора Andon Labs. Той попросив Claude знайти та переглянути раніше встановлені правила. Після цього модель звернула увагу на систематичні запізнення працівника.

Спочатку Claude рекомендував лише офіційне попередження. Згодом представник стартапу повідомив моделі про попередні усні розмови з працівником і запитав, чи залишається той відповідним кандидатом для роботи. Після цього ШІ ухвалив рішення про звільнення.

Генеральний директор Andon Labs Лукас Петерссон заявив, що керівник-людина, найімовірніше, звільнив би працівника значно раніше, тому в компанії не вважають рішення ШІ неетичним.

Водночас цей випадок демонструє обмеження сучасних ШІ-систем у виконанні управлінських функцій. Модель могла ухвалити кадрове рішення, але для цього потребувала постійного контролю та коригування з боку людини.

Експеримент привернув увагу дослідників через потенційні наслідки поширення ШІ на ринку праці: технологія вже може не лише виконувати окремі завдання, а й брати участь у рішеннях, які безпосередньо впливають на зайнятість людей.