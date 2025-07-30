АРМА залишилась без керівника перед міжнародним аудитом

Голова Національного агентства з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума подала заяву про звільнення з посади. Про це вона повідомила у своєму офіційному зверненні 30 липня.

"Сьогодні офіційно набув чинності закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Тому важливо зробити це саме у цей день. Попереду — міжнародний аудит Національного агентства, і це надважливий крок для ще більшого посилення роботи АРМА. Я підписала заяву, щоб забезпечити проведення цього процесу незалежно", — заявила вона.

Дума зазначила, що цінує роботу своїх заступників і висловила впевненість, що уряд обере найбільш компетентного тимчасового керівника, який забезпечить ефективний супровід міжнародного аудиту та стабільну роботу агентства до моменту призначення нового очільника.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що питання звільнення Олени Думи вже сьогодні буде розглянуте на засіданні Кабінету міністрів України.

"Це питання сьогодні винесуть на розгляд КМУ і Думу звільнять. А ось далі, згідно з нашим законом, має бути оголошений конкурс (з міжнародними експертами) на нового очільника", — написав Железняк.

Нагадаємо, що відповідно до ухвалених змін до закону про АРМА, агентство має пройти процес інституційного посилення, зокрема шляхом міжнародного аудиту, який дозволить підвищити прозорість і ефективність його роботи. Нового керівника планується обирати за участю міжнародних експертів.

Раніше ForUА писали про книгу Олени Думи «АРМАгедон для корупціонерів. Тіні великих грошей».