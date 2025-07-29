Революція в боротьбі з ВІЛ: схвалено препарат, що блокує вірус на 100%

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) уперше схвалило препарат, що забезпечує 100-відсотковий захист від ВІЛ. Про це повідомляє видання New Atlas, називаючи цю подію проривом у боротьбі з вірусом імунодефіциту людини.

Йдеться про препарат ленакапавір, який продаватиметься під торговою маркою Yeztugo. Його схвалення відкриває нову еру в профілактиці ВІЛ-інфекції.

За інформацією New Atlas, дія вакцини заснована на запобіганні проникнення вірусу в клітини, що повністю блокує зараження. Одна з головних переваг Yeztugo - його зручність: лише одна ін'єкція кожні півроку забезпечує надійний захист, навіть за незахищених статевих контактів.

Клінічні випробування підтвердили високу ефективність ленакапавіру, при цьому відзначено незначні побічні ефекти. Це робить Yeztugo потенційно революційним засобом для людей, які перебувають у групі ризику, і може істотно вплинути на глобальну епідемію ВІЛ.

Схвалення Yeztugo FDA є значним кроком на шляху до світу без ВІЛ, пропонуючи людям безпрецедентний рівень захисту.