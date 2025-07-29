﻿
Здоров'я

Революція в боротьбі з ВІЛ: схвалено препарат, що блокує вірус на 100%

Революція в боротьбі з ВІЛ: схвалено препарат, що блокує вірус на 100%

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) уперше схвалило препарат, що забезпечує 100-відсотковий захист від ВІЛ. Про це повідомляє видання New Atlas, називаючи цю подію проривом у боротьбі з вірусом імунодефіциту людини.

Йдеться про препарат ленакапавір, який продаватиметься під торговою маркою Yeztugo. Його схвалення відкриває нову еру в профілактиці ВІЛ-інфекції.

За інформацією New Atlas, дія вакцини заснована на запобіганні проникнення вірусу в клітини, що повністю блокує зараження. Одна з головних переваг Yeztugo - його зручність: лише одна ін'єкція кожні півроку забезпечує надійний захист, навіть за незахищених статевих контактів.

Клінічні випробування підтвердили високу ефективність ленакапавіру, при цьому відзначено незначні побічні ефекти. Це робить Yeztugo потенційно революційним засобом для людей, які перебувають у групі ризику, і може істотно вплинути на глобальну епідемію ВІЛ.

Схвалення Yeztugo FDA є значним кроком на шляху до світу без ВІЛ, пропонуючи людям безпрецедентний рівень захисту.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

вакцинаВІЛСНІДпрофілактика ВІЛ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Нова енергетична бомба від Трампа: як санкції проти російської нафти змінять світ
Аналітика 29.07.2025 12:51:30
Нова енергетична бомба від Трампа: як санкції проти російської нафти змінять світ
Читати
“Свідки. Полон вбиває”: у столиці покажуть фільм про трагедію оборонців «Азовсталі»
Культура 29.07.2025 12:33:59
“Свідки. Полон вбиває”: у столиці покажуть фільм про трагедію оборонців «Азовсталі»
Читати
Ранковий дайджест ForUА: Удар по нафтобазі РФ, трагедія в Запоріжжі, зупинка фінансування ЄС та ліки від ВІЛ
Дайджест 29.07.2025 12:15:58
Ранковий дайджест ForUА: Удар по нафтобазі РФ, трагедія в Запоріжжі, зупинка фінансування ЄС та ліки від ВІЛ
Читати

Популярнi статтi