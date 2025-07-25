100 000 евакуйованих, 11 загиблих: прикордонна війна Таїланду та Камбоджі посилюється

Напруженість на кордоні між Таїландом і Камбоджею переросла в рідкісний збройний конфлікт, спричинивши масову евакуацію та загибель щонайменше 11 мирних жителів. Як повідомляє CNN, країни вдруге поспіль обмінялися артилерійським вогнем уздовж спірного 800-кілометрового кордону, який десятиліттями є джерелом суперечок.

Ескалація конфлікту сталася після того, як Таїланд направив винищувач F-16 для бомбардування цілей у Камбоджі. Це рішення було прийняте після інтенсивних артилерійських обстрілів з обох сторін. Бої спалахнули щонайменше в шести точках уздовж 209 кілометрів кордону, де суперечки щодо суверенітету тривають понад століття.

Обидві сторони звинувачують одна одну в провокуванні ранкового зіткнення, яке швидко переросло від застосування стрілецької зброї до важкої артилерії. За повідомленнями, бої точилися у двох районах провінції Убонратчатхані та одному в провінції Сурін. Армія Таїланду закликала населення уникати цих територій, також надходили повідомлення про вогонь із важкої зброї та ракет з боку Камбоджі.

Масова евакуація та гуманітарна криза

Наслідком загострення ситуації стала масова евакуація цивільного населення. За даними Міністерства внутрішніх справ Таїланду, понад 100 000 тайців були евакуйовані до тимчасових притулків. У провінції Сурін евакуйовані ночували у спортзалі університету, спали на матах і їли з пластикових контейнерів. У Камбоджі понад 4 000 людей були змушені покинути свої домівки поблизу кордону.

Бойові дії розпочалися у четвер, 24 липня, через день після того, як тайський солдат втратив ногу внаслідок вибуху на міні. Ця подія передувала авіаударам Таїланду по цілях у Камбоджі.

Кілька країн, зокрема Японія та США, вже закликали до деескалації та уникнення подальшого конфлікту, висловлюючи занепокоєння з приводу зростання напруженості в регіоні.