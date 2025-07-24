Нова гаряча точка: ще один регіон втягнутий у війну

Конфлікт між Камбоджею та Таїландом різко загострився. Камбоджійська армія обстріляла прикордонні райони Таїланду з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), у відповідь Таїланд завдав авіаударів по військових об'єктах Камбоджі. Про це повідомляє CNN.

Унаслідок обстрілів поранено щонайменше двох тайських військових. Влада Таїланду оголосила про евакуацію пацієнтів із лікарень, розташованих у зонах бойових дій.

Після масованого обстрілу Таїланд закрив спільний кордон із Камбоджею. Тайська авіація завдала ударів по двох військових об’єктах на території Камбоджі.

Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет пояснив атаку “відповіддю на дії тайської армії біля храмів у провінціях Оддар-Меанчей, Преа Вієр і Убон-Ратчатхані”.

Нагадаємо, останні місяці напруга між двома країнами лише зростала через давній територіальний конфлікт за прикордонні землі, які обидві сторони вважають своїми.